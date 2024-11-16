قابس: رفع 65 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامّة من المواد الاستهلاكيّة خلال حملات مراقبة مشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل، منذ منتصف الأسبوع الجاري، بولاية قابس، حملات المراقبة الاقتصادية المشتركة، والتي أسفرت الى غاية اليوم عن رفع 65 مخالفة وحجز 19.5 طنّا من الرمان، و4.5 أطنان من البطاطا، و3.5 أطنان من الطماطم، و 2.5 طن من الخضر المختلفة الأخرى، وفق المدير الجهوي للتجارة بقابس صويلح موسى.



وأوضح موسى، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ المخالفات المسجّلة تعلقت خاصة بالترفيع في الأسعار، وباخفاء بضاعة وعدم احترام تراتيب الفوترة، وقد تم رفعها إثر 300 زيارة تفقد استهدفت بالخصوص مخازن التبريد وأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق التفصيل.

وأضاف هذه الحملات تنتظم بالشراكة بين مصالح الادارة الجهوية للتجارة والمصالح الامنية، بمعدل 5 فرق مشتركة في اليوم، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أنّ هذه الفرق المشتركة أشرفت على توزيع أكثر من 20 طن من البطاطا بأسواق التفصيل وفق السعر المحدد.