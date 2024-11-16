جلسة عمل لمتابعة إنجاز المنصة الرقمية للتصرف في منظومة الدعم العمومي

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مثل مدى تقدم إنجاز المنصة الرقمية للتصرف في منظومة الدعم العمومي، محور جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي أمس الجمعة.



وتم خلال الجلسة تقديم عرض تفصيلي لمختلف مراحل إنجاز هذه المنصة تضمن مختلف المعطيات التقنية والتفسيرية لحسن استعمالها واستغلالها من قبل الإدارات المعنية ومن قبل المترشحين من طالبي الدعم.





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وشددت الوزيرة في هذا الصدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتأمين جميع مراحل مطلب الدعم بما يضمن الشفافية في المعاملات والمساواة في الحظوظ بين كل المترشحين واحترام الآجال المحددة لمزيد إحكام التصرف في منظومة الدعم العمومي.



وأكدت على ضرورة تكوين جميع المتدخلين في عملية الدعم على حسن التصرف في هذه المنصة داعية إلى إعداد ومضات تفسيرية للمستعملين يتم الترويج لها ضمن خطة اتصالية واضحة.

