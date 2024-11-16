دوري الأمم الاوروبية - إسبانيا تضمن صدارة مجموعتها بالفوز 2-1 على الدنمارك

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سجل ميكل أويارزابال وأيوزي بيريز هدفين ليقودا إسبانيا للفوز 2-1 على مضيفتها الدنمارك امس الجمعة ويضمنا لمنتخب بلادهما صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ومقعدا في الدور ربع النهائي العام القادم.

ورغم غياب عديد اللاعبين من الفريق الذي تغلب على إنقلترا 2-1 في نهائي بطولة أوروبا 2024 في جويلية، فإن إسبانيا تفوقت وافتتحت التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق أويارزابال لاعب ريال سوسيداد في الدقيقة 15، ثم عزز بيريز تقدم بلاده بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 58.

وأهدى خطأ من البديل الإسباني فابيان رويز منتخب الدنمارك هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة عبر غوستاف إيساكسن.

ومع تبقي مباراة واحدة، تتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد 13 نقطة، متقدمة بست نقاط على الدنمارك، فيما هبطت سويسرا، متذيلة ترتيب المجموعة، للمستوى الثاني بعد تعادلها 1-1 مع صربيا، بعدما رفعت رصيدها إلى نقطتين وتملك صربيا خمس نقاط.



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وتحل الدنمارك ضيفة على صربيا يوم الاثنين وتحتاج إلى التعادل لضمان الحصول على المركز الثاني في المجموعة ومقعدا في ربع النهائي.

وبعد ضمان مقعدها في أدوار خروج المغلوب بعد فوزها 3-صفر على صربيا الشهر الماضي، حافظت إسبانيا بطلة أوروبا على مستواها الرائع رغم غياب داني كاربخال ورودري بسبب إصابات خطيرة في الركبة وغياب لاعبين أساسيين مثل الأمين جمال وروبن لو نورماند.

وبدأ فريق المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بشكل جيد وأهدر بيريز مهاجم نيوكاسل يونايتد وليستر السابق فرصة رائعة بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة، وسدد في العارضة بعدها بأربع دقائق.

وبعدما كثف الفريق الزائر من ضغطه نجح أخيرا في التقدم بعدما أدى خطأ من الدفاع الدنمركي في وصول الكرة إلى داني أولمو الذي مررها إلى بيريز الذي أرسلها بدوره إلى بطل نهائي بطولة أوروبا 2024 ليسجل أويازابال الهدف الأول.

وأهدرت إسبانيا عدة فرص لتعزيز تقدمها قبل أن يمرر أولمو الكرة إلى بيريز الذي ركض متجاوزا الدفاع وكسر مصيدة التسلل قبل أن يسدد في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وكافحت الدنمارك للعودة إلى المباراة، وأرسل فابيان رويز تمريرة للخلف وضعت حارس المرمى ديفيد رايا تحت الضغط، قبل أن يستغل إيساكسن، الذي سدد في القائم في الدقيقة 78، الفرصة ويسجل.