ملتقى دولي حول المهن الرقمية ينتظم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي

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نظّمت جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي بالتعاون مع الجمعية الفرنسية "1000 كودور"، صباح اليوم السبت، بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، ملتقى دوليا حول المهن الرقمية، وذلك في إطار مشروع مختبر رؤية الرقمي الذي يستهدف النساء الخريجات العاطلات عن العمل، وفق ما أفادت به ممثلة جمعية رؤية، ذكرى الجواشي في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة.



ويمثّل هذا الملتقى، حسب المتحدّثة، إشارة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مختبر رؤية الرقمي الذي انطلق انجاز مرحلته الأولى سنة 2023، ويستهدف طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والخريجات والخريجين العاطلين عن العمل لتعريفهم بمجالات الرقمنة والمهن الرقمية التي توفر فرصا جديدة للتشغيل عن بعد.





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وأضافت ذكرى الجواشي أن الأنشطة التي يشملها مشروع المختبر الرقمي ستتواصل عبر تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية للطلبة ولعدد من النساء من ولايات قبلي وتوزر وتطاوين،س يتم خلالها اختيار 20 إمراة من كل ولاية للاستفادة بالمرافقة والتكوين في كل ما له علاقة بالمهن الرقمية والرقمنة مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع ستتواصل إلى غاية شهر أوت من سنة 2025.

ويشار إلى أن مشروع مختبر رؤية الرقمي ينجز بالشراكة مع منظمة أوكسفام وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.



ومن جانبه أفاد المشرف على تنظيم الملتقى الدولي حول المهن الرقمية، غالب بن علي، في تصريح لـ"وات"، بأن هذه التظاهرة تنتظم بالتزامن مع تظاهرة مماثلة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر، لافتا إلى أن هذه التظاهرة تنتظم أيضا في 100 مدينة بـ 23 دولة افريقية ويتم خلالها تقديم معلومات للطلبة ولخريجات وخريجي التعليم العالي حول آفاق المهن الرقمية والفرص التشغيلية الكبرى التي تورفرها هذه المهن للعمل مع شركات عالمية عن بعد أو للاستثمار للحساب الخاص في المجال الرقمي.