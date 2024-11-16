إرادة الحياة"، عرض موسيقي لنادي الموسيقى للمحامين بصفاقس .. حين يبدع المحامون خارج أروقة المحاكم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6738395a052fc6.87006916_ofklejgpmqhin.jpg width=100 align=left border=0>

"إرادة الحياة " ... هو عنوان عرض موسيقي، أحياه نادي الموسيقى للمحامين بصفاقس، مساء الجمعة، بالمسرح البلدي بصفاقس، وذلك بتنظيم من الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس



إرادة الحياة"، عرض موسيقي بقيادة المايسترو محمد" كمون، أراد من خلاله عدد من المحامين بصفاقس، أن "يطلقوا جماح مكامنهم الفنية، ويبدعوا خارج أروقة المحاكم، ويقطعوا مع الأحكام القضائية، ويعانقوا سلطان الأحكام الفنية "، وفق ما أكده عدد منهم لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء





...



وقالت عضو الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، وعضو نادي الموسيقى للمحامين بصفاقس، رحمة الزائري، في تصريح ل/وات/، "أردنا من خلال هذا العرض الموسيقي إرادة الحياة، بعث رسالة مفادها، أنه رغم الضغوطات الحياتية التي نعيشها، فلا بد أن نعيش ونستمر، ونواصل حياتنا ونزرع الفرح



من جهتها، أفادت المحامية، نورة المجدوب، وهي من مؤسسي نادي الموسيقى للمحامين بصفاقس، أن "الغاية من بعث هذا النادي الموسيقى، هو القطع مع المعتاد اليومي الذي نعيشه خلال المرافعات وداخل أسوار المحاكم"، مشيرة إلى أن "المحامين يعتبرون فنانين حتى في مرافعاتهم، حيث غالبا ما نتحدث عن فن المرافعة

التنوع ... كان العنوان الأبرز لهذا العرض الموسيقي "إرادة الحياة "، الذي دام حوالي ساعتين من الزمن، حيث راوحت فقراته بين كل الأنماط الموسيقية من المالوف التونسي، والأغاني التونسية الأصيل منها والشعبي، والفن الشرقي والقدود الحلبية

البداية كانت بمثابة صرخة، وهي أغنية "غابت شمس الحق "، للفنانة، جوليا بطرس، التي صدحت بآدائها المحامية، نورة المجدوب، تلتها توليفة من المالوف التونسي الأصيل، وذلك في آداء جماعي مميز، لنادي الموسيقى للمحامين بصفاقس .كما تغنى عدد من أعضاء نادي الموسيقى للمحامين بصفاقس، بقيادة المايسترو، محمد كمون، بأجمل ما خلدته قامات الفن الشرقي واداء مجموعة من الروائع الطربية الشرقية

يذكر أن نادي الموسيقى للمحامين بصفاقس، قد تم بعثه في أفريل 2016، و تتلمذ أعضاؤه على أساتذة أجلاء على غرار، يوسف الطرابلسي، وعبد الحميد بن صالح، وأنور ولها، والمايسترو محمد كمون.