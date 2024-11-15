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القصرين : حجز 20 طنا من مادتي البطاطا والتفاح بمعتمديتي تالة وسبيطلة ( الإدارة الجهوية للتجارة)

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 21:01 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالشراكة مع أعوان فرقة الحرس البلدي بتالة ، مساء اليوم الجمعة ، حوالي 5 أطنان من مادة البطاطا بمعتمدية تالة وحوالي 5 أطنان أخرى من نفس المادة بمعتمدية سبيطلة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بالمنطقة وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين

وبين المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أصحاب الكمية المحجوزة من البطاطا لم يستظهروا بوثائق تثبت ما يفيد شرعية مسكها ودون أن تتوفر فيهم شروط الاتجار بمسالك توزيع هذه المادة الحساسة
وذكر أنه تم أيضا وفي ذات اليوم حجز 15 طنا من مادة التفاح بمخزن تبريد بسبيطلة على خلاف الصيغ القانونية للتخزين حسب المرسوم عدد 47 لتنظيم مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري ، مؤكدا أنه سيتم العمل على إعادة ضخ هذه المحجوزات من البطاطا والتفاح بالمسالك القانونية وتحرير محاضر بحث ضد المخالفين واحالتها للقضاء


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