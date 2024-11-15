إعفاء مدير عام ديوان الأراضي الدولية من مهامه

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تمّ إعفاء مدير عام ديوان الأراضي الدولية، طارق الشاوش، من مهامه بمقتضى الأمر عدد 569 لسنة 2024 المؤرخ في 13 نوفمبر 2024، نشر بالرائد الرسمي عدد 138 ليوم 15 نوفمبر 2024.



ويعد ديوان الأراضي الدولية مؤسّسة عمومية أحدثت منذ سنة 1961. ويوقم الديوان بإدارة 156 ألف هكتار موزّعة إلى 30 من المركبات الفلاحية ووحدات إنتاج.

وتتمثّل مهمّة الدّيوان في التصرّف في الأراضي الدّوليّة ذات الصّبغة الفلاحيّة في ادخال التقنيات الفلاحية خصوصا في مجال زيت الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى وفي الزراعات الكبرى والمراعي، والمساهمة في المجهود الوطني للنهوض بالصادرات الفلاحية.