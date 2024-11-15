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تعيينان جديدان على رأس صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والمركز الدولي للنهوض بذوي الاعاقة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 20:17 قراءة: 0 د, 23 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 15 نوفمبر 2024 أمران يتعلّقان بتسمية رئيس مدير عام جديد للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومدير عام جديد للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وينص الأمر عدد 565 لسنة 2024 على انه يكلف مجيد العوني، مراقب عام للمالية، بمهام رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

...

وتم بمقتضى الأمر 566 لسنة 2024 تكليف سفيان يعقوب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.



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