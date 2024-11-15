Babnet

إيقاف محكومين من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي في ولايتي قفصة وبن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67378f2c1f3db0.26077023_nmjqefphgiklo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 19:12 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمتلوي بمشاركة وحدات إقليم ڨفصة، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بعقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات .

وفي سياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببن عروس بمشاركة وحدات تابعة لإقليم بن عروس ووحدات التوقي من الإرهاب مركزيا من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم بعقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات .

...

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تمت إحالة الموقوفين على ذمة وحدات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما بعد التنسيق مع النيابة العمومية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297562


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 20:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*