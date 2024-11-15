إيقاف محكومين من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي في ولايتي قفصة وبن عروس

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تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمتلوي بمشاركة وحدات إقليم ڨفصة، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بعقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات .



وفي سياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببن عروس بمشاركة وحدات تابعة لإقليم بن عروس ووحدات التوقي من الإرهاب مركزيا من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم بعقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات .





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وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تمت إحالة الموقوفين على ذمة وحدات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما بعد التنسيق مع النيابة العمومية.