وزير النقل يأذن بعمليات تفقد وتدقيق فورية بمختلف المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cced77307af4.97425906_qiljnfmkghoep.jpg width=100 align=left border=0>

أذن وزير النّقل، رشيد عامري، الجمعة، للمصالح المعنية لوزارة النّقل بالقيام بعمليات تفقّد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفّات المتعلّقة بالموارد البشريّة والأسطول والمعدّات وقطع الغيار والمحروقات والمخزون العقاريّ.



ويتنزل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار تنفيذ التوصيّات التي تمّ إقرارها خلال جلسات العمل التي عقدت مع مختلف المؤسّسات والمنشآت تحت الإشراف، والمتعلّقة، أساسا، بتفعيل آليات المراقبة والحوكمة والحفاظ على المرفق العام وعلى موارد المؤسسة العموميّة.





...



ويهدف هذا التمشي إلى إرساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحيّة من خلال تطهير قطاع النّقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة وتعكير المناخ الإجتماعي صلبها، من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع على الوجه الأكمل وبالفاعلية والنجاعة المرجوين خدمة للصالح العام وضمانا للحق في التنقّل المريح والآمن.



وسيتمّ، وفق المصدر ذاته، إتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليّات التفقّد أوالزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العموميّة للنقل وبمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الإخلالات والنقائص.