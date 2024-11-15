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"الأغاني الشعبية في تونس بين هاجس التأصيل ومنزع التأهيل" كتاب جديد للأستاذ أمين الزواري، صدر مؤخرا عن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بالاشتراك مع دار سوتيميديا للنشر والتوزيع.



هذا المؤلف الذي تصدره تقديم بقلم الأستاذ الدكتور لطفي عيسى، يتنزل في سياق الاهتمام بالثقافة الشعبيّة عموما في تونس وخاصة منها الأغاني الشعبيّة، والبحث في الرهانات التي ما تنفك تثير الجدل منها مدى قدرة الأغاني الشعبية في تونس على الاستمرار والتفاعل من جهة، ومخاوف الذوبان والانصهار من جهة أخرى.

ووفق ورقة تقديمية للناشرين، فقد حاول الباحث في هذا العمل إثارة هذه المسائل من خلال مقاربة تطمح إلى طرح بعض الإشكاليات منها ما إذا كانت التحولات الكونية الكبرى والسريعة الحاصلة إثر الطفرة التكنولوجية والاتصالية قد امتد فعلها وتأثيرها إلى الموسيقى الشعبية في تونس، ليغير من حدود المفهوم ويفرض أسلوبا جديدا مختلفا لا في صياغة الأثر الموسيقي وبنائه فقط، بل كذلك في سبل تداول الأعمال الموسيقية وابتداع أساليب مستحدثة لنشرها.



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وسعى الأستاذ أمين الزواري من خلال هذا العمل إلى الإجابة عن سؤال : "هل أن عصر "الميديا" الجديدة أفضى إلى نشوء معايير مبتكرة تساهم في نجاح الأعمال الموسيقية من عدمه، وكذلك التساؤل عن تقييم جودتها وحداثتها وانسجامها مع المحيط السمعي والتقاليد الموسيقية، فضلا على بحث مسائل تتعلق بقضية الإبداع الموسيقي في حدّ ذاته.

