القيروان: تواصل عملية توزيع البذور الممتازة لتلبية حاجيات موسم البذر

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تتواصل بولاية القيروان عملية توزيع البذور الممتازة لتلبية حاجيات الفلاحين لموسم البذر، حيث بلغت كميات القمح الصلب المسندة للجهة نسبة 80 بالمائة من الحاجيات، في حين بلغت نسبة توزيع كميات الشعير 30 بالمائة من الحاجيات المقدرة لهذا الموسم.





وتقدّر حاجيات ولاية القيروان من البذور الممتازة للموسم الفلاحي 2024- 2025 بـ27 ألف قنطار، فيما تتوزع الكميات المزمع اسنادها إلى الجهة من البذور الممتازة إلى 22 الف هك من القمح الصلب، و500 قنطار من القمح اللين، و1000 قنطار من الشعير.



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ووسط تقديرات المندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان بزراعة 5ر53 الف هكتار من الحبوب، سيخصّص نصيب الأسد منها لزراعة القمح الصلب يليه الشعير، يتواصل تزايد طلب الفلاحين على البذور الممتازة والاسمدة لا سيما بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها الولاية بكميات متفاوتة بعدد من المعتمديات.

وانطلق موسم البذر بولاية القيروان، منذ بداية الشهر الجاري، ببرمجة 28 الف هكتار من الحبوب المروية، و5ر25 ألف هكتار من المساحات المطرية.

وتتوزع المساحات المبرمجة إلى 5ر28 الف هكتار من القمح الصلب و 100 هكتار من القمح اللين و9ر24 الف هتكار من الشعير.

وتحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في مساحات الحبوب المروية، 93 بالمائة منها بمعتمدية القيروان الجنوبية والسبيخة والشبيكة وبوحجلة، وتتوزع هذه المساحات إلى 27160 هكتارا بالمناطق السقوية الخاصة و840 هكتارا بالمناطق السقوية العمومية.