Babnet

ندوة فكرية اليوم بمدينة الحمامات حول "تاريخ الممارسة المسرحية المعاصرة في تونس (1962-2024)"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673711ad767270.13981083_qomkjeghnilfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 10:15 قراءة: 0 د, 47 ث
      
يستضيف المركز الثقافي الدولي بالحمامات مساء اليوم الجمعة (س 16) ندوة فكرية حول "تاريخ الممارسة المسرحية المعاصرة في تونس (1962-2024)" بمشاركة المخرج المسرحي الأستاذ فتحي العكاري، سيتم خلالها تسليط الضوء على تطور المسرح التونسي وقضاياه المعاصرة.

وتندرج هذه الندوة ضمن تظاهرة "مجالس الحمامات" التي تحمل اسم الأديب والمفكر التونسي محمود المسعدي، والتي تقام وفق المنظمين "في إطار مواصلة الإرث الثقافي الذي بدأه رواد المركز الثقافي الدولي بالحمامات".

...

وجاء في تقديم المركز الثقافي الدولي للحمامات لهذه التظاهرة أن تأسيس "دائرة محمود المسعدي" يأتي امتداداً للمجالس الثقافية التي انطلقت في 1964 تحت إشراف الطاهر قيقة، والتي كانت منبراً للكتّاب والمفكرين والفنانين من مختلف المجالات، وحاليا تعيد "دار المتوسط للثقافة والفنون" إحياء هذا التقليد بتوجه جديد، من خلال استضافة مبدعين من تونس والعالم لمناقشة أعمالهم وأفكارهم.
وبحسب القائمين على المركز الثقافي الدولي بالحمامات فإن هذه المجالس تعتبر "فرصة لتعميق الحوار الثقافي والإبداعي، وإحياء الإرث الفكري لمحمود المسعدي الذي أسهم بشكل كبير في ترسيخ النهضة الثقافية التونسية بعد الاستقلال".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297518


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*