ندوة فكرية اليوم بمدينة الحمامات حول "تاريخ الممارسة المسرحية المعاصرة في تونس (1962-2024)"

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يستضيف المركز الثقافي الدولي بالحمامات مساء اليوم الجمعة (س 16) ندوة فكرية حول "تاريخ الممارسة المسرحية المعاصرة في تونس (1962-2024)" بمشاركة المخرج المسرحي الأستاذ فتحي العكاري، سيتم خلالها تسليط الضوء على تطور المسرح التونسي وقضاياه المعاصرة.



وتندرج هذه الندوة ضمن تظاهرة "مجالس الحمامات" التي تحمل اسم الأديب والمفكر التونسي محمود المسعدي، والتي تقام وفق المنظمين "في إطار مواصلة الإرث الثقافي الذي بدأه رواد المركز الثقافي الدولي بالحمامات".





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وجاء في تقديم المركز الثقافي الدولي للحمامات لهذه التظاهرة أن تأسيس "دائرة محمود المسعدي" يأتي امتداداً للمجالس الثقافية التي انطلقت في 1964 تحت إشراف الطاهر قيقة، والتي كانت منبراً للكتّاب والمفكرين والفنانين من مختلف المجالات، وحاليا تعيد "دار المتوسط للثقافة والفنون" إحياء هذا التقليد بتوجه جديد، من خلال استضافة مبدعين من تونس والعالم لمناقشة أعمالهم وأفكارهم.

وبحسب القائمين على المركز الثقافي الدولي بالحمامات فإن هذه المجالس تعتبر "فرصة لتعميق الحوار الثقافي والإبداعي، وإحياء الإرث الفكري لمحمود المسعدي الذي أسهم بشكل كبير في ترسيخ النهضة الثقافية التونسية بعد الاستقلال".

