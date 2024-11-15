المهدية: والي الجهة يؤدي زيارة لميناء الصيد البحري للوقوف على مشاغل البحارة ونقائص الميناء

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أدى والي المهدية أنيس العذاري، فجر اليوم الجمعة، زيارة إلى ميناء الصيد البحري لمعاينة مشاغل البحارة وجميع المتدخلين إلى جانب معاينة سلسلة التزود بالأسماك ومراحل ترويجها، ومثل سوق الجملة للأسماك بالميناء أهم نقاط الزيارة التى أكد خلالها عدد من المتعاملين في السوق وجود عدة نقائص، منها نقص التهوية والنظافة علاوة على الإنارة في محيط السوق.





وطالب عدد من المتدخلين بضرورة توفير رصيف خاص بإنزال المنتوجات البحرية وتأمين دخولها إلى فضاء السوق من باب مفصول عن باب خروجها، ولفتوا إلى غياب الرقابة الصارمة ببوابة خروج الشاحنات المحملة بالأسماك من الميناء، ما يسمح بتهرب عدد من أصحابها من دفع الضريبة الموظفة، وهو ما يقلص من عائدات الدولة المالية، وفق قولهم.



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واكد العذاري، من جانبه، أنه سيعمل على تلافي كل النقائص، مع عقد جلسة عمل في أقرب الآجال بحضور الإدارات المتدخلة في الميناء، قصد تحسين الوضع العام للسوق والميناء، وشدد على ضرورة احترام القوانين، وصد جميع المعاملات غير القانونية بما يضمن خدمة الصالح العام وتوفير المنتوجات البحرية بالكمية والسعر المناسب للقدرة الشرائية للمواطن.

وشارك في هذه الزيارة، أعوان المراقبة الاقتصادية وأطباء بياطرة عن المندوبية الجهوية للفلاحة، إلى جانب ممثلين عن البلدية ومختلف المؤسسات المتدخلة في الميناء.

وتعد جهة المهدية حوالي 1600 مركب صيد بحري (15 بالمائة من الاسطول الوطني)، ويوفر القطاع نحو 8600 موطن شغل، في ما يبلغ أنتاجها قرابة 21 ألف طن سنويا (17 بالمائة من الانتاج الوطني).

وتتوفر الجهة ، التي تمتد سواحلها على طول 75 كلم، على مينائين (سلقطة والشابة) وميناء لصيد الأعماق بالمهدية بالاضافة إلى مرفأ ملولش.