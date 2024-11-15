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القصرين : حجز أكثر من 7 أطنان من مادة البطاطا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 09:26 قراءة: 0 د, 40 ث
      
حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالإشتراك مع أعوان الحرس البلدي بمعتمدية فريانة ، مساء اليوم الخميس 2,223 طنا من مادة البطاطا دون أن يستظهر أصحابها بوثائق تثبت ما يفيد شرعية مسكها ودون أن تتوفر فيهم شروط الإتجار بمسالك توزيع هذه المادة

كما حجزت بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بمعتمدية سبيطلة 5 أطنان من مادة البطاطا لنفس الأسباب وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين
وافاد ذات المصدر انه تم حجز كامل البضاعة المذكورة حجزا فعليا وأعيد ضخها بالمساحات التجارية بالجهة لبيعها للعموم بسعر 1650 مليم للكغ الواحد تحت اشراف ومتابعة فرق المراقبة الاقتصادية في انتظار تأمين محصول البيع بالخزينة العامة للدولة و تحرير محاضر بحث ضد المخالفين وإحالتها للقضاء ، مشيرا إلى أن هذه العملية تمت في إطار التصدي لعمليات ترويج المنتوجات الفلاحية خارج مسالك التوزيع القانونية


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