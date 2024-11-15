إنطلاق عملية المعالجة الرقمية لأنشطة صندوق الإنتقال الطاقي بداية من يوم 11 نوفمبر 2024

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أفادت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الخميس، عن انطلاق عمليّة المعالجة الرقمية لأنشطة صندوق الانتقال الطاقي بداية من يوم 11 نوفمبر 2024.



ويتنزل هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، في اطار تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبلها واضفاء المزيد من النجاعة في معالجة مختلف المطالب الصادرة عن المؤسسات والشركات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة.





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وتطمح الوكالة، من خلال هذا الاجراء، الى اسناد شهائد تتعلق باعتماد الشركات في مجال تركيز المحطات الشمسية الفولطاضوئية لانتاج الكهرباء المرتبطة وغير مرتبطة بالشبكة، واعتماد مراكز التكوين في مجال المحطات الشمسية الفولطاضوئية واعتماد مسدي خدمات فنية في مجال الطاقة الفولطاضوئية (مكتب دراسات/مهندس مستشار)، الى جانب المطابقة الفنية لللاقطات الفولطاضوئية والامتيازات الجبائية للمعدات الفولطاضوئية.



ودعت في هذا الاطار، جميع الشركات والمؤسسات ذات الشان للولوج الى المنصة الرقمية عبر متصفح الواب www.fte.nat.tn تنزيل مختلف الوثائق موضوع المطالب سالفة الذكر.



وسيتم في هذا السياق، وفق المصدر ذاته، تمكين مختلف الشركات والمؤسسات المتحصلة على اعتماد ساري المفعول بكلمة عبور وحساب دخول للمنصّة الرقمية عبر بريدها الالكتروني.



اما بالنسبة للشركات الراغبة في الحصول على اعتماد جديد (حتى وان كانت قد اودعت ملف طلب اعتماد بمكتب الضبط المركزي للوكالة قبل صدور هذا البلاغ) اومزودي اللاقطات الفولطاضوئية غير المعنيين بتركيز المحطات الشمسية الفولطاضوئية والراغبين في الحصول على شهائد المطابقة الفنية، فهم مطالبون بعملية التسجيل عبر المنصة للحصول على معطيات الدخول.