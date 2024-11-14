سيدي بوزيد: حملة تحسيسية لفائدة عدد من الفلاحين وأصحاب المعاصر بمنطقتي لسودة وفائض بسيدي بوزيد الشرقيّة

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نظّمت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة عدد من الفلاحين وأصحاب المعاصر بمنطقتي لسودة وفائض من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية بهدف حثّهم على إتباع الممارسات الجيّدة عند جمع الزيتون.

وبيّن رئيس الهيئة، يوسف حمدوني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الحملات، التي تحمل شعار "زيت الزيتون من الجني إلى التصدير"، انطلقت منذ بداية شهر نوفمبر ومن المنتظر أن تشمل مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد قصد تأمين الصابة وإنتاج زيت الزيتون ذو جودة عالية من خلال احترام الممارسات الجيدة خلال عمليات الجمع والنقل والعصر والخزن.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على مراقبة عمليات التحويل على غرار تعهد وصيانة معدات التحويل من طرف أصحاب المعاصر لضمان جودة الزيت وتأهيل المعاصر، مع تحسين ظروف التحويل بتجديد وسائل التحويل التقليدية الحالية بوسائل عصرية متطوّرة، مع تشجيع المحوّلين على تعليب الزيت وتسويقه داخليا وخارجيا، وتحسيس الفلاحين بضرورة إتباع الطرق الفنية السليمة للجني، والشروع مبكرا في عمليات الجني، ونقل كميات الزيتون من طرف الفلاح إلى المعاصر في الإبان، وتجنب استعمال الأكياس البلاستيكية عند النقل.

يذكر أن موسم جني الزيتون بولاية سيدي بوزيد قد انطلق يوم 16 اكتوبر الماضي وسط تقديرات بصابة تناهز 310 آلاف طنّ.



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