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سفيان بالصادق يستقبل مدير الشؤون الدولية بكتابة الدولة للهجرة السويسرية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 20:22 قراءة: 0 د, 31 ث
      
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن سفيان بالصادق اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 بمقرّ الوزارة مدير الشؤون الدولية بكتابة الدولة للهجرة السويسرية "Vincenzo Mascioli " (تم تعيينه في خطة كاتب دولة للهجرة بداية من غرة جانفي 2025) والذي كان مرفوقا بسفير سويسرا بتونس "Josef Philipp Renggli "، والمكلف بملف الهجرة بدول شمال افريقيا على مستوى البعثة الديبلوماسية المذكورة "Kim Sitzler".

وقد مثّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات والشراكة المتميّزة بين الطرفين التونسي والسويسري وللتأكيد على الحرص المتبادل من أجل العمل على مزيد تعزيزها وتنويعها خدمة لأمن ومصلحة الشعبين الصديقين، كما تم التطرّق الى عدد من مشاريع التعاون المشتركة.


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