كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن بشرف على إختتام التمرين الدولي المشترك لدعم الاستجابة من مخاطر الزلازل "T/ERE 2024"

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أشرف كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن سفيان بالصّادق اليوم الخميس، على اختتام التمرين الدولي المشترك لدعم الاستجابة من مخاطر الزلازل "T/ERE 2024" بالمركز الوطني للبحوث والتكوين في المخاطر والكوارث بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل جلود، وذلك بالاشتراك مع الهيئة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ، وتحت اشراف مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة.



وشارك في التمرين 76 فردا بين خبراء أمميين وممثلين عن فرق مصنفة في البحث والإنقاذ من 22 دولة أجنبية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.





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كما قام كاتب الدولة بزيارة مرافق ومكونات المركز ،حيث اطلع على ورشات تجسّم التمرين المذكور، واختتمت الزيارة بتسليم المشاركين "شهادة مشاركة".

