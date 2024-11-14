مدنين: سلسلة من التظاهرات التنموية تنطلق الاثنين المقبل في إطار أسبوع المبادرة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mednine.jpg width=100 align=left border=0>

في اطار الاسبوع العالمي للمبادرة، برمجت مصالح ولاية مدنين، تنظيم سلسلة من التظاهرات التنموية تنطلق بداية من الاسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع هياكل المساندة والتنمية.



وستكون أولى هذه الفقرات يومي الاثنين والثلاثاء بدورة تكوينية حول اليقظة الاستراتيجية واستراتيجية التجديد ستحتضنها محضنة المؤسسات والتثمين الفلاحي بالجنوب، وتستهدف هياكل التنمية، تليها دورة تكوينية حول مخطط العمل التجاري بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية موجّهة الى الطلبة والباعثين.

كما تمت برمجة دورة تكوينية حول الطرق الحديثة للعناية بالزياتين بمركز التكوين المهني الفلاحي بالفجاء تستهدف المرافقين المختصين والباعثين، الى جانب يوم مفتوح بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية، سيتضمّن مداخلات ومعرضا لمنتجات الباعثين الشبان المنتصبين بمحضنة المؤسسات، ليتوج الاسبوع بورشة عمل بمركز اليف بجربة حول دور واهمية محاضن المؤسسات.