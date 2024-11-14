بنزرت: متابعة سير أشغال مشروع الغاز الطبيعي ببنزرت وحرص على فضّ إشكالياته العالقة

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التأمت، اليوم الخميس، جلسة عمل قطاعية بمقر ولاية بنزرت، خصّصت لمتابعة سير مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، وفض عدد من الإشكاليات الفنية العالقة به.



وأكّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على اشغال الجلسة على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز جميع العناصر الفنية والإدارية والعقارية للمشروع بطريقة تتلاءم وتطلعات المواطنين والمستثمرين والراغبين في الانتصاب بالجهة في سبيل تعزيز واقع التنمية بالجهة ومحيطها الوطني والدولي .

وواكب الجلسة كل من الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، ورئيس المشروع بلقاسم أولاد احمد، والرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة سهام بن سلطان، ورئيس إقليم بنزرت للشركة التونسية للكهرباء والغاز أنيس السعيدي، والمدير بالادارة الجهوية للتجهيز يامن الشيحي، ورئيس إقليم بنزرتللشركة التونسية للطرقات السيارة محمد الذيب.



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وتقدّر تكلفة مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي بـ132 مليون دينار، وسيمكن من تزويد 14 منطقة بلدية بالجهة، وينتظر ان تستكمل مرحلته الأولى، الرابطة بين منطقة المبطوح بأوتيك مرورا بمعتمديات جرزونة ومنزل جميل والعالية وراس الجبل وغار الملح، في غضون نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية 2024، فيما بلغت نسبة تقدّم الاشغال المنجزة بالمرحلة الثانيّة أكثر من 65 بالمائة، وتربط بين مناطق الجديدة وماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية.