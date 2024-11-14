Babnet

بنزرت: متابعة سير أشغال مشروع الغاز الطبيعي ببنزرت وحرص على فضّ إشكالياته العالقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67364cd83c97e8.43813025_moheinqgjkpfl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 20:16 قراءة: 0 د, 55 ث
      
التأمت، اليوم الخميس، جلسة عمل قطاعية بمقر ولاية بنزرت، خصّصت لمتابعة سير مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، وفض عدد من الإشكاليات الفنية العالقة به.

وأكّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على اشغال الجلسة على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز جميع العناصر الفنية والإدارية والعقارية للمشروع بطريقة تتلاءم وتطلعات المواطنين والمستثمرين والراغبين في الانتصاب بالجهة في سبيل تعزيز واقع التنمية بالجهة ومحيطها الوطني والدولي .
وواكب الجلسة كل من الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، ورئيس المشروع بلقاسم أولاد احمد، والرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة سهام بن سلطان، ورئيس إقليم بنزرت للشركة التونسية للكهرباء والغاز أنيس السعيدي، والمدير بالادارة الجهوية للتجهيز يامن الشيحي، ورئيس إقليم بنزرتللشركة التونسية للطرقات السيارة محمد الذيب.
...

وتقدّر تكلفة مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي بـ132 مليون دينار، وسيمكن من تزويد 14 منطقة بلدية بالجهة، وينتظر ان تستكمل مرحلته الأولى، الرابطة بين منطقة المبطوح بأوتيك مرورا بمعتمديات جرزونة ومنزل جميل والعالية وراس الجبل وغار الملح، في غضون نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية 2024، فيما بلغت نسبة تقدّم الاشغال المنجزة بالمرحلة الثانيّة أكثر من 65 بالمائة، وتربط بين مناطق الجديدة وماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297491


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

1 end -->

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 21:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*