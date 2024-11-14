انتخابات الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم : الجزائري وليد صادي يعلن ترشحه رسميا لعضوية اللجنة التنفيذية للكاف

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أعلنت الجامعة الجزائرية لكرة القدم (فاف) عن ترشح رئيسها, وليد صادي, لانتخابات عضوية اللجنة التنفيذية للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف), التي ستجرى في مارس 2025 بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء في بيان الهيئة القارية : " تعلن الجامعة الجزائرية لكرة القدم (فاف) أن الرئيس وليد صادي قدم رسميا ترشحه لانتخابات اللجنة التنفيذية للكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف), المقرر إجراؤها في مارس 2025 بالقاهرة, مصر".

و يشغل حاليا صادي منصب نائب رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم ,ورئيس لجنة المسابقات في الهيئة لسنة 2024, وسيترشح للمقعد الثاني عن منطقة الشمال .

يذكر ان انتخابات رئاسة الكاف ولجنته التنفيذية ستجرى في 12 من شهر مارس المقبل.



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ويعد الرئيس الحالي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم, الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي, هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس.