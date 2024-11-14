صفاقس: إضراب حضوري لأعوان الصحة بمستشفى الهادي شاكر على خلفية جملة من المطالب المهنيّة (مصدر نقابي)

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نفّذ عدد من أعوان الصحة العاملين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، اليوم الخميس، إضرابا حضوريا بيوم واحد للمطالبة بحقهم في زي الشغل، وبتحسين ظروف العمل داخل المستشفى، وتسوية وضعية المتعاقدين العاملين بالمؤسسة.



وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لأعوان الصحة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، أحمد بن عياد، في تصريح إعلامي، أن هذا الإضراب يأتي بعد سلسلة من المساعي أوّلها مراسلة الإدارة العامة وسلطة الإشراف في 19 جوان الماضي، حول تحسين ظروف العمل، وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين بالمستشفى، إلا أنّ هذه الأطراف لم تستجب ولم تفتح باب حوار جدي للتفاوض، وإيجاد تصور عملي مشترك، يطبق على أرض الواقع، مما أفضى إلى إصدار برقية إضراب في 24 سبتمبر الماضي، وعقد جلسات عمل متتالية آخرها يوم 12 نوفمبر الجاري.

وأكد أنه "عملا بتراتيب الإضراب، ودرءا لكل الشبهات، تم إصدار تراتيب الإضراب وتوزيعها على كل الأقسام ممضاة من قبل الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والنقابة الأساسية لأعوان الصحة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وتأمين العمل بكل الوحدات الإستعجالية، على غرار قسم إستعجالي، وقسم النساء والتوليد، وقسم الأمراض النفسية، وقسم تصفية الدم، والقيام بالعمليات الجراحية الإستعجالية".



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ولفت إلى أن "الإضراب يتم تنفيذه من طرف الأعوان المعنيين والواعين به، مع إحترام حرية الشغل لكل من أراد عدم الإنخراط في تنفيذ الإضراب".



