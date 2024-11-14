نقص فيتامين ب6 والماغنيسيوم يؤثر على جودة النوم لدى كبار السن

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يؤثر عدم اتباع حمية غذائية سليمة بشكل مباشر على جودة النوم لدى كبار السن مما يؤدي الى خلل في ساعات النوم، ينجم عنه اضطرابات في المزاج، حسب الاخصائي النفسي، طارق السعيدي.





وتتأثر جودة النوم لدى كبار السن خاصة بنقص فيتامين ب6 والماغنيسيوم، حسب ما أفاد به السعيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، مبيّنا أن نقص فيتامين ب6 والماغنيسيوم يؤثران سلبا على معدل الميلاتونين في الجسم وهو هرمون يؤدي دورًا في عملية النوم، ويرتبط إنتاج هرمون الميلاتونين وإفرازه بالمخ بحلول الليل، وينقص في النهار كما ينخفض إنتاجه مع التقدم في العمر.



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وأضاف إن قلّة الحركة والركود الجسدي لكبار السن وتناول المنبهات مثل الشاي والقهوة والتدخين تجعل الجسم في حالة "تأهب وتخفّض لديه الرغبة في النوم".

وفسّر في سياق متصل أن القلق النفسي لدى كبار السن يؤدي الى ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يمنع التمتع بجودة نوم عالية ويكون النوم بذلك سطحيا وغير عميق وبالتالي يتغير المزاج الى الاسوأ.

وتشير دراسات علمية حسب محدث (وات)، الى أن الاكتئاب وأمراض الخرف واضطرابات القلق والامراض المزمنة من أبرز العوامل المؤدية لاضطرابات النوم لدى كبار السن.

ودعا الاخصائي النفسي الى ممارسة نشاط رياضي وتجنب اضواء الشاشات عند موعد النوم والجلوس في غرفة ذات حرارة معتدلة والاحتفاظ بنفس ساعات النوم.

وتتثمل المصادر الغذائية لفيتامين B-6 الذي يلعب دورا في النمو الطبيعي للمخ والحفاظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة، بالخصوص في الدواجن والأسماك والبطاطا والحمص والموز.

ويقدر الباحثون أن جسم الشخص العادي يحتوي على حوالي 25 غراماً من الماغنيسيوم ويوجد الماغنيسيوم في البقوليات والحبوب الكاملة والخضار والمكسرات وخاصة اللوز والالبان واللحوم والشوكولاطة والبن.