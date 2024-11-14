فريق طبي بمعهد الاعصاب بالرابطة ينجح في إجراء تدخل طبي دقيق دون جراحة لعلاج اوعية دموية مشوهة في المخ نجح

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فريق طبي، بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة، في القيام بتدخل طبي دون جراحة لعلاج اوعية دموية مشوهة في المخ لمريض سبق وأن تعرض لنزيف جراء هذا التشوه.



ويتمثل هذا التدخل الطبي في ادخال معدات طبية خاصة ودقيقة انطلاقا من الأوعية الدموية الموجودة على مستوى فخذ المريض وصولا إلى الأوعية الدموية المشوهة في المخ من أجل علاجها.



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ويمكّن مثل هذا التدخل الطبي غير الجراحي من وقاية المرضى الذين يعانون من تشوه على مستوى الأوعية الدموية في المخ من التعرض إلى نزيف، دون الاضطرار إلى القيام بعملية جراحية والتعرض لمخلفاتها التي قد تكون خطيرة جدا.



وتفوق نسبة نجاح مثل هذه التدخلات الطبية، التي تستغرق بين ساعة وساعتين، 90 بالمائة، فيما تبلغ نسبة مخلفاتها ما يقارب 7 بالمائة بالنسبة للنزيف في المخ و1 بالمائة بخصوص التعرض للوفاة، ما ما أفادت به الأستاذة في الأشعة الداخلية للاوعية الدموية للمخ والنخاع الشوكي، نادية الحمامي.



وأضافت، في تصريح اعلامي، ان هذا التدخل الطبي تم تحت اشراف الخبير للدولي في هذا الاختصاص، جاك موري، مؤكدة ان الفرق الطبية التونسية تتمتع بخبرة واسعة في إجراء مثل هذا النوع من التدخلات الطبية، لكن حالة المريض الذي خضع لهذا التدخل الطبي معقدة ودقيقة اكثر من غيرها من الحالات السابقة.