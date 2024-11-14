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ارتباط نقص فيتامين "د" في الجسم بالاصابة ببعض أنواع السرطان

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 18:39 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أفادت المختصة في أمراض الشيخوخة، عفاف الهمامي، أن دراسات علمية عالمية أثبتت وجود علاقة بين نقص الفيتامين "د" في الجسم والاصابة بأنواع محددة من السرطان مثل سرطان الثدي والقولون والبروستات، ملاحظة أن هذه الدراسات لم تثبت بعد وجود علاقة سببية مباشرة بين الامرين.

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الفيتامين "د" في الجسم هو إحدى العناصر الحيوية ويسهم في امتصاص الكالسيوم ويساعد في صحة العظام ويقوي جهاز المناعة وينظم نمو الخلايا.

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وتحدثت عن ارتباط نقص فيتامين "د" بالاصابة بأحد السرطانات المذكورة، مضيفة أن 48 بالمائة من مجموع السكان في تونس ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة يعانون من نقص فيتامين "د" الى جانب تراجع مستويات فيتامين "د" مع تقدم العمر بسبب عدم امتصاص الجلد لاشعة الشمس بشكل ناجع.
ولفتت الى أن معدل مستوى فيتامين "د" في الجسم يجب ان لا يقل عن 30 نانومول/ليتر.


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