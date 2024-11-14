ريال مدريد يرفض طلب راموس للعودة للفريق الملكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673616d68a4c97.63550898_hpgmnelijofkq.jpg width=100 align=left border=0>

رفضت ادارة ريال مدريد الاسباني لكرة القدم طلب سيرجيو راموس للعودة للفريق الملكي خلال الفترة الحالية في صفقة انتقال حر حسب ما افادت به تقارير صحفية اليوم الخميس.



وكان سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد سابقا قد عرض نفسه على إدارة النادي الملكي للعودة خلال الفترة الحالية في ظل تواجده دون ناد منذ انتهاء عقده مع إشبيلية بنهاية الموسم الماضي.

وربطت بعض التقارير الصحفية اسم راموس بعودة محتملة إلى "المرينغي" لحل المشكلة الدفاعية خاصة أنه لاعب حر لن يكلف النادي أموالا.



...



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير فإن راموس عرض العودة على إدارة ريال مدريد لكن قوبل ذلك بالرفض.

وتسعى إدارة ريال مدريد لإيجاد حل للأزمة الدفاعية على المدى الطويل ولن تكون عودة راموس صاحب الـ38 عاما ملائمة لخطط النادي في الوقت الحالي.

وحتى الآن لا يبدو أن ريال مدريد سيتحرك خلال سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوفه إذ يفضل فلورينتينو بيريز رئيس النادي الصبر حتى الصيف.