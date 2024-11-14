المهدية: رفع 17 مخالفة خلال حملة مراقبة بمدينتي المهدية ورجيش

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أسفرت حملة مراقبة اقتصادية مشتركة، شملت مدينتي المهدية ورجيش، اليوم الخميس، عن رفع 17 مخالفة، وذلك إثر زيارة عدة نقاط بيع من بينها السوق المركزي بالمهدية وعدد من المحلات المفتوحة للعموم بالشارع الرئيسي برجيش.

وتعلقت المحاضر المرفوعة بعدم إشهار الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء والبيع وبالأسعار غير القانونية علاوة على إخفاء بضاعة، فيما تم توجيه تنبيهين شفاهيين لعدد من أصحاب المحلات بضرورة إزالة السلع والبضائع المعروضة على الرصيف لمنع انتهاك الملك العمومي.

وشملت الزيارات الرقابية قطاعات الخضر والغلال والدواجن والمواد الغذائية وركزت على السلامة الصحية للمنتوجات المعروضة وشروط الحفظ الصحة والتخزين.

من جهة أخرى، حجز أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بالشراكة مع أعوان الحرس البلدي، أمس الأربعاء، 2ر1 طنّا من البطاطا، كما تولوا تحرير محضر ضد صاحبها من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشراء.



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وقد تم ضخ كمية البطاطا المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية لدى تاجر تفصيل للخضر والغلال بالجهة وبيعها للمواطنين تحت إشراف أعوان المراقبة الاقتصادية.