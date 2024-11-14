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بن عروس: النظر في السبل الكفيلة بتطوير قطاع الصناعات التقليدية بالجهة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 19:46 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انعقدت، أمس الأربعاء، بمقر ولاية بن عروس، جلسة عمل تمحورت حول واقع وآفاق قطاع الصناعات التقليدية بجهة بن عروس، وتطرّقت إلى السبل الكفيلة بتطويره.
واستعرضت الجلسة، وفق مصالح الإعلام بالولاية، أهم الإشكاليات والنقائص التى يشهدها قطاع الصناعات التقليدية والتي من شأنها إعاقة عمل عديد الحرفيات والحرفيين في هذا المجال، إضافة الى استعراض أهم مؤشرات القطاع خلال سنوات 2022 و2023 والى موفى شهر أكتوبر 2024 .
وأكد والي الجهة، وسام مرايدي، خلال إشرافه على الجلسة، على ضرورة مزيد التنسيق بين كافة الإدارات الجهوية المعنية، وهياكل المساندة والتمويل، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للنهوض بهذا القطاع، وتحسين وضعية الحرفيات والحرفيين العاملين فيه.
ودعا إلى مزيد التعريف بفرص وامتيازات الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية، وإلى تضافر كافة الجهود لتذليل الإشكاليات والصعوبات التي تقف عقبة في استمرارية عمل حرفيي القطاع باعتباره أحد محركات التنمية والتشغيل بالجهة.


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