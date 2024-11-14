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ضبط مسافر أجنبي بمطار جربة -جرجيس بحوزته 16 صفيحة "زطلة" وكمّية من مخدّر الكوكايين (الامن الوطني)

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 13:47 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة التفتيش الأمني بمطارجربة جرجيس وإثر التنسيق مع المصالح الديوانية من ضبط مسافر أجنبي قادم من إحدى الدول الأجنبية بحوزته 16 صفيحة من مخدّر القنب الهندي و50 غرام من مخدر الكوكايين مخفية بمناطق مختلفة من جسده.
واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن الادراة العامة للامن الوطني ان التحرّيات مع المعني من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين التي تعهدت بالموضوع بيّنت أنه كان ينوي تسليمها إلى شخص تونسي قاطن بجهة أجيم جربة.

واضاف البلاغ انه إثر التنسيق مع النيابة العمومية وبعد التعريف بمقر سكن الشخص التونسي تحوّلت اليه وحدات من الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات مع فرقة الشرطة العدلية بجربة ودورية شرطة النجدة ليتم القبض عليه وحجز سيارتين فاخرتين ومركب سياحي وسيارة إسعاف وخزنة تحتوي على أكثر من 107 ألاف دينار من العملة التونسية ومبالغ مالية هامة من العملة الأجنبية الى جانب كمية من المصوغ.
...

وتتواصل الأبحاث على صعيد الفرقة المتعهدة بالموضوع للكشف عن بقية أفراد الشبكة وفق البلاغ.


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