وزير تكنولوجيات الاتصال يدعو الى ضرورة الرّفع من نسق استكمال رقمنة الخدمات الاداريّة

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أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال زيارة ميدانية أدّاها إلى مقر الوكالة الوطنيّة للمصادقة الالكترونيّة، ضرورة الرّفع من نسق استكمال رقمنة الخدمات الاداريّة.



وشدّد الوزير خلال هذه الزّيارة على ضرورة الرّفع من نسق استكمال انجاز المشاريع ذات العلاقة بتحسين الخدمات وتطوير العلاقة مع الحرفاء بما تقتضيه معايير الجودة والنّجاعة.





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وابرز في ذات الصدد، ما تكتسيه خدمات المصادقة الالكترونية من أهمية بالغة ضمن متطلبات تعويض المعاملات الورقيّة واستكمال برنامج رقمنة الخدمات الإداريّة في أقرب الآجال وبالجودة والفاعلية المطلوبة.



وتعرف الوزير في ذات الزيارة على سير عمل مختلف مرافق الوكالة الوطنيّة للمصادقة الالكترونيّة ومدى جاهزيّتها لتقديم خدمات ذات جودة لفائدة حرفائها من المؤسّسات الاقتصاديّة.





