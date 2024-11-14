جامعة التعليم الثانوي: تشكيل لجان العمل البيداغوجي والتربوي موفى نوفمبر الحالي

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مثّل تشكيل لجان العمل البيداغوجي والتربوي، موفى شهر نوفمبر الجاري، أبرز النقاط التي تم الاتفاق بشأنها خلال الاجتماع الذي جمع أمس الاربعاء ممثلو وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، حسب ما أفادت به الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، جودة دحمان.



وأضافت جودة دحمان في تصريح لوكالة تونس افرقيا للانباء اليوم الخميس أن اللجان المراد تشكيلها ستعنى بالخصوص بماهية العمل البيداغوجي والتربوي وشروطه وستتألف من ممثلين عن وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم وستعمل في شكل ورشات.





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ولفتت الى أن الاجتماع تتطرق كذلك الى حجم الشغورات بالمؤسسات التربوية الذي يتجاوز 7 آلاف شغور حسب ما أوردته الجامعة نقلا عن احصائيات لوزارة التربية منذ بداية السنة الدراسية 2024-2025 وبعض النقاط الاخرى العالقة في الاتفاقيات القديمة بين سنتي 2019 و 2023 منها مسألتي التشغيل الهش والانتدابات.



كما تم التطرق الى مسألة العنف المدرسي وآثاره على صيرورة العملية التربوية فضلا عن الترفيع في منحة الاستمرار لمديري المؤسسات التربوية لتصل الى 900 دينار عوضا عن 600 دينار حاليا.



وأفادت دحمان، من جهة أخرى، أن وزارة التربية تعهدت بتسوية وضعية الاساتذة النواب بقاعدة البيانات منذ 2008 الى 2024 وذلك خلال الفترة القادمة.