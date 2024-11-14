-إصــدار طــابـع بريـدي بمناسبة مرور "مائة سنة على إنشاء الحركة النقابية التونسية"

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يصدر البريد التونسي، يوم 15 نوفمبر 2024، طابعا بريديا بمناسبة مرور "مائة سنة على إنشاء الحركة النقابية التونسية"

ويهدف انشاء هذه الحركة، التى ولدت من رحم الطبقات العاملة والفئات الوسطى، الى تونسة الحركة النقابية وتبني القضايا الخصوصية للعمال التونسيين ونشر قيم الحداثة والعدالة والمساواة والتقدّم.حسب ما افاد به البريد التونسي في بلاغ اصدره، الخميس.

واضاف ان هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به ستعرض للبيع يوم الجمعة القادم في جميع مكاتب البريد كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.





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