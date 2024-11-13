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الاتحاد العام التونسي للطلبة يفوز بانتخابات المجالس العلمية ويتحصل على نسبة 46 بالمائة من المقاعد

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 21:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عن فوز الاتحاد العام التونسي للطلبة، في انتخابات ممثلي الطلبة في المجالس العلمية ومجالس الاقسام، بحصوله على 244 مقعدا اي بنسبة 46 بالمائة من اجمالي المقاعد .

وبينت الوزارة في بلاغ لها، ان نتائج انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية ومجالس الأقسام التي أجريت في 12 نوفمبر 2024 في مؤسسات التعليم العالي، قد أسفرت عن انتخاب 532 طالباً على المستوى الوطني.

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وقد حصل الاتحاد العام لطلبة تونس على 156 مقعدًا، اي ما يمثل 29% من إجمالي المقاعد فيما فاز المستقلون ب132 مقعدًا، اي ما يمثل 25% من إجمالي المقاعد.


وثمنت الوزارة حسن تنظيم العملية الانتخابية التي جرت في كنف التنافس النزيه بفضل تكاتف جهود مكونات الاسرة الجامعية والمنظمات الطلابية حسب نص البلاغ.


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