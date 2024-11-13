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ممثلون عن الوكالة الفرنسية للتنمية يزورون موقع مشروع مركز التكوين الإقليمي للحماية المدنية بزغوان

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 19:16 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أدى ممثلون عن الوكالة الفرنسية للتنمية وخبراء من فرنسا، اليوم الاربعاء، زيارة عمل الى ولاية زغوان، للاطلاع على الموقع الذي سيقام عليه مشروع مركز التكوين الاقليمي للحماية المدنية بالزريبة، حيث كان في استقبالهم المعتمد الأول لولاية زغوان غازي مسعود بمقر فرقة الحماية المدنية بالزريبة.

ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ أصدره المتحدث باسم الحماية المدنية، إلى دعم وتطوير سياسة وبرامج التدريب، استئناسا بالتجارب العلمية في هذا المجال، إضافة إلى تطوير قدرات ومهارات المتكونين الجدد وإطارات وأعوان الحماية المدنية.

...

وتم خلال اللقاء، تقديم مكونات هذا المركز واختصاصاته، والذي من المنتظر أن يدرب 750 متربصا و150 إطارا من الحماية المدنية، وفق ما أكده المشرفون على هذا المركز.

وستنجز الوكالة الفرنسية للتنمية هذا المشروع، في إطار اتفاقية مع الدولة التونسية، بتمويل مشترك غير مباشر مع الجانب السويسري، وفق ذات البلاغ.


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