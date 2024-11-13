توزر: تنظيم سلسلة دورات تكوينية في ريادة الأعمال وبعث المشاريع لفائدة شبان متكونين وعاطلين عن العمل

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ينظم فضاء المبادرة وريادة الأعمال بدار الشباب توزر، ضمن أنشطته للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، سلسلة دورات تكوينية في ريادة الأعمال وبعث المشاريع تحت شعار "آب شيفت" ينتفع بها شبان متكونين أو أصحاب شهادات تكوينية وشهادات جامعية.



وتقام حاليا من 12 وإلى غاية 14 نوفمبر دورة لفائدة متكوني مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتوزر، وفق ما ذكرته المنشطة ومنسقة فضاء المبادرة بدار الشباب نورة بوعقة، التى اوضحت ل"وات" أنه يتم خلال هذه الدورات اعتماد تقنية "آب شيفت" باعتبارها آلية تساهم في البحث عن حلول لإشكاليات اجتماعية أو بيئية وبلورتها في شكل أفكار مشاريع.

ويتمتع الشباب بمجموعة من المهارات تمكنهم من التعرف على الإشكال وتشخيصه في مرحلة أولى، ثم استنباط الحلول، وتحويله إلى فكرة مشروع بأهداف ربحية أو ايجاد حلول قابلة للتنفيذ يمكن أن تدر أرباحا للشاب.



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وأضافت أن الدورات الحالية، التي يشارك في فعالياتها عدد من الشباب المتكون وأصحاب الشهادات والعاطلين عن العمل، تتوج بمخيم شتوي ينتظم بمدينة توزر بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة واليونيسيف يقع خلاله عرض أفكار المشاريع واختيار أفضلها لتمويلها (من طرف اليونيسيف).