القصرين: رفع 30 مخالفة إقتصادية وحجز منتوجات إثر حملة مراقبة مشتركة

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أسفرت عمليات مراقبة مشتركة نفذتها، اليوم الإربعاء، فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين وأعوان الشرطة البلدية والأمن الوطني والحرس البلدي، بمدينة القصرين، عن رفع 30 مخالفة إقتصادية، تعلقت أغلبها بالترفيع في الأسعار وإخفاء وإحتكار منتوجات مدّعمة وعدم اخضاع ادوات الوزن للتحقق الدوري، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين .

وبين المصدر ذاته في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة أفضت أيضا إلى حجز طنين إثنين من مادة البطاطا و736 علبة سجائر و100 علبة حليب مدّعم، وابرز أنه سيتم تأمين هذه المحجوزات واتمام الإجراءات القانونية والعدلية اللازمة ضد المخالفين واحالتها للقضاء.

يشار إلى أن هذه الحملة تندرج ضمن برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات للتصدي للممارسات الإحتكارية والمخلة بشفافية المعاملات الاقتصادية، وتم في إطارها تنفيذ 156 زيارة تفقد ميدانية لمحلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالجملة والتفصيل.

