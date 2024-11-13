الكاف: حرص على إعادة إحياء السوق البلدية ببنعنين

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تتجه النية بمدينة الكاف، نحو إعادة إحياء السوق البلدية ببنعنين، وذلك بهدف إعادة الروح إلى السوق وتمكين متساكني المدينة من التزود بمختلف المواد الغذائية بعد تسوية وضعية عدد من الباعة المكترين للمحلات المتوفرة بالسوق والقضاء على الانتصاب الفوضوي، وفق ما افاد به المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة صحفي "وات".

وقال بن خليفة في هذا الشأن، أنه تم الاتفاق المبدئي على إعادة إحياء السوق البلدية عبر دعوة الباعة المكترين للمحلات وعددهم 13 محلا، لتسوية وضعياتهم المالية تجاه البلدية لتمكينهم من إعادة فتح محلاتهم ومدهم ببطاقات مهنية للتزود من السوق المركزية عند الاقتضاء.

وطالب الباعة البلدية، بالقضاء على الانتصاب الفوضوي، الذي شكل عائقا لمواصلة نشاطهم، بالإضافة إلى ضعف التزود بالسوق المركزية بالكاف، الذي يعيق انتظام نشاطهم، وفق قولهم

وأكد بن خليفة أن كل الأطراف المتدخلة في الغرض، ستعمل على إيجاد الصيغ اللازمة والملائمة لإعادة تنشيط السوق التي أصبحت، وفق تقديره، شبه خالية بعد أن هجرها الباعة في ظل انتشار التجارة الموازية والممارسات التجارية غير الشرعية التي تضر بالقطاع المنظم.