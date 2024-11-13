المؤسسات المصنعة والموردة للأجهزة الكهرومنزلية ملزمة من 1 جانفي 2025 باعتماد منصة "إ-تيكات" للحصول على ملصقات النجاعة الطاقية

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ستصبح كافة المؤسسات المصنعة والموردة للأجهزة الكهرومنزلية الخاضعة للتأشير الطاقي ملزمة بداية من 1 جانفي 2025، باعتماد المنصة الالكترونية "َإ-تيكات" للحصول على ملصقات النجاعة الطاقية في نسختها المعززة برمز الاستجابة السريعة "كيوار كود"، وفق ما بينته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.



ودعت الوكالة، تبعا لذلك، جميع المؤسسات المعنية للاتصال بمصالحها المختصة قصد استكمال اجراءات الحصول على معطيات الحساب الخاصة بالمنصة.





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وافادت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في بلاغ نشرته، امس الثلاثاء، ان هذا الاجراء ياتي في إطار تنفيذ القرارات المتعلقة بالتأشير الطاقي لأجهزة التكييف الفردي و الأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي والثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة والغسالات الأوتوماتيكية المؤرخة على التوالي في 23 مارس و 24 أفريل 2023 المتعلقة بتحيين بطاقة التأشير الطاقي مع وضع رمز كيوار كود





