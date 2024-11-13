القصرين: قريبا الإنطلاق في تجارب أولية لغراسة أشجار الخروب المتأقلمة مع الجفاف في غابات العيون (رئيس دائرة الغابات)
أفاد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين محمد الدبابي، بانه ستنطلق قريبا تجربة غراسة أشجار الخروب المتأقلمة مع الجفاف في غابات معتمدية العيون، في مزج مع أشجار الصنوبر الحلبي، وذلك في ظل التغيرات المناخية الصعبة التي أصبحت ملموسة بغابات الجهة.
وبيّن الدبابي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن شجرة الخروب توجد بطبيعتها في جبل الشعانبي، كما كان للجهة تجربة سابقة في جبل الخروب بمعتمدية حاسي الفريد عبر غراسة 50 هكتارا من هذه الشجرة، واكد أنّ نتائجها الأولية كانت طيبة للغاية .
واضاف أن التوجه الحالي للحدّ من التغيرات المناخية الصعبة، سيكون نحو غراسة الأشجار المحلية مُتعددة الفوائد والتي تتأقلم مع هذه التغيرات لاسيما شجرة الخروب بإعتبارها مقاومة للجفاف وذات فوائد صحية متعدّدة، إلى جانب ما تمثله من مجال واعد للإستثمار، معربا عن أمله في تحقيق نتائج جيّدة في هذا القطاع الهام .
ووجه بالمناسبة دعوته إلى الشباب للإستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أن شجرة الخروب مربحة جدا وتعرف رواجا كبيرا في السوق التونسية.
وبيّن الدبابي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن شجرة الخروب توجد بطبيعتها في جبل الشعانبي، كما كان للجهة تجربة سابقة في جبل الخروب بمعتمدية حاسي الفريد عبر غراسة 50 هكتارا من هذه الشجرة، واكد أنّ نتائجها الأولية كانت طيبة للغاية .
واضاف أن التوجه الحالي للحدّ من التغيرات المناخية الصعبة، سيكون نحو غراسة الأشجار المحلية مُتعددة الفوائد والتي تتأقلم مع هذه التغيرات لاسيما شجرة الخروب بإعتبارها مقاومة للجفاف وذات فوائد صحية متعدّدة، إلى جانب ما تمثله من مجال واعد للإستثمار، معربا عن أمله في تحقيق نتائج جيّدة في هذا القطاع الهام .
ووجه بالمناسبة دعوته إلى الشباب للإستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أن شجرة الخروب مربحة جدا وتعرف رواجا كبيرا في السوق التونسية.
يشار إلى أن شجرة الخروب هي دائمة الخضرة تنتمي إلى عائلة البقوليات، ويتم استهلاك قرون الخروب مجففة أو كعصير، كما يستخدم الخروب ومسحوقه في صناعة العديد من الوجبات الغذائية الخفيفة، ويعد بديلًا للكاكاو والقهوة.
وللخروب فوائد صحية متعدّدة منها تعزيز عملية الهضم وعلاج الإسهال والسعال الإنفلونزا، الى جانب تخفيض مستويات الكولستيرول والوقاية من أمراض السرطان ومكافحة هشاشة العظام وتعزيز صحة الشعر والبشرة ..
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