القصرين: قريبا الإنطلاق في تجارب أولية لغراسة أشجار الخروب المتأقلمة مع الجفاف في غابات العيون (رئيس دائرة الغابات)

وبيّن الدبابي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن شجرة الخروب توجد بطبيعتها في جبل الشعانبي، كما كان للجهة تجربة سابقة في جبل الخروب بمعتمدية حاسي الفريد عبر غراسة 50 هكتارا من هذه الشجرة، واكد أنّ نتائجها الأولية كانت طيبة للغاية .واضاف أن التوجه الحالي للحدّ من التغيرات المناخية الصعبة، سيكون نحو غراسة الأشجار المحلية مُتعددة الفوائد والتي تتأقلم مع هذه التغيرات لاسيما شجرة الخروب بإعتبارها مقاومة للجفاف وذات فوائد صحية متعدّدة، إلى جانب ما تمثله من مجال واعد للإستثمار، معربا عن أمله في تحقيق نتائج جيّدة في هذا القطاع الهام .ووجه بالمناسبة دعوته إلى الشباب للإستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أن شجرة الخروب مربحة جدا وتعرف رواجا كبيرا في السوق التونسية.