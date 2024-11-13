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وزارة الخارجية تنعى الوزيرالاسبق والدبلوماسي سعيد بن مصطفى

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 14:35 قراءة: 0 د, 50 ث
      
نعت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي سعيد بن مصطفى الذي وافاه الأجل المحتوم يوم امس الثلاثاء عن عمر يُناهز 86 عاما.

وتقلد الفقيد سنة 1997، خطّة وزير الشؤون الخارجية وهو المنصب الذي شغله إلى غاية سنة 1999، تاريخ تعيينه مندوبا دائما لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك حتى سنة 2001 ، وفق بلاغ صادراليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية .

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وكان الفقيد التحق بالوزارة سنة 1962 وكانت له مسيرة زاخرة بالعطاء، تقلّد خلالها مهام رفيعة المستوى داخل الوطن وخارجه، حيث شغل خطّة قنصل عام لتونس بليون ثم باليرمو وعُيّن سفيرًا لتونس تباعا بلبنان والأردن وليبيا، قبل أن يتم تعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلّفًا بالشؤون المغاربية ثم سفيرًا لتونس بإيطاليا.
واضاف البلاغ ان الفقيد عرف طيلة مسيرته المهنية بتفانيه وجهوده المخلصة في خدمة تونس والذود عن مصالحها العليا وتعزيز علاقاتها في محيطها العربي والمتوسطي والدولي.
وتقدّم وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، باسمه ونيابة عن إطارات وموظّفي الوزارة، بأحرّ عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد والأسرة الدبلوماسية.


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