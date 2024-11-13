قبلي: تواصل انجاز سلسلة من الدورات التكوينية في مجال تربية الاغنام والماعز بجمنة

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يواصل مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، انجاز سلسلة من الدورات التكوينية في مجال التكوين المستمر الموجه للباعثين الشبان والفلاحين، خاصة من طالبي الانتصاب للحساب الخاص، وفق ما ذكره المكوّن بالمركز علي حمزة لصحفي "وات".

واوضح حمزة، انه تمّت برمجة الدورات التكوينية، بحسب الطلبات التي يتلقاها المركز، سواء في مجال الانتاج النباتي الذي يشمل الزراعات العلفية او زراعة الخضروات او الزراعات المحمية الى جانب الفلاحة الواحية او في مجال الانتاج الحيواني المتعلق اساسا بتربية الابقار والماعز او الارانب والحيوانات الصغرى والنحل.

واشار الى انه تم التركيز منذ انطلاق السنة التكوينية في شهر سبتمبر الماضي، على التكوين في مجال الانتاج الحيواني وخاصة منها تربية الاغنام والماعز، حيث تم تكوين 03 مجموعات الاولى بجهة دوز بالتعاون مع مجمع مهارات وتضم 16 متكونا، والثانية بمقر مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة وتضم 12 متكونا والثالثة بمنطقة سوق الاحد بالتعاون مع دائرة المراة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وتضم 17 متكونا.

واوضح المصدر ذاته، ان المركز ينجز سنويا 3 دورات تكوينية في مجال التكوين المستمر، تنطلق الاولى مع بداية شهر سبتمبر لتنتهي في منتصف شهر ديسمبر، في حين تنطلق الدورة الثانية في مطلع شهر جانفي لتتواصل الى غاية منتصف شهر مارس، وتكون الدورة الثالثة في بداية شهر افريل الى موفى السنة التكوينية في شهر جوان، الى جانب التكوين الاساسي الذي يؤمنه المركز لعدد من التلاميذ المقيمين وغير المقيمين حيث انطلقت منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري دورة تكوينية للحصول على شهادة المهارة في اختصاص الزراعات المحمية.