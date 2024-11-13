بنزرت: تنفيذ عملية بيضاء تطبيقية مشتركة بمؤسسة "عجيل غاز"

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تم، اليوم الاربعاء، بمؤسسة "عجيل غاز" بمعتمدية جروونة، في اطار تفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومتابعتها وتنظيم النجدة بولاية بنزرت، تنفيذ عملية بيضاء تطبيقية مشتركة بين مختلف مصالح السلامة وفرق التدخل الميداني المختصة بالشركة والحماية المدنية ببنزرت وجرزونة.



وتمثل سيناريو العملية، التي اشرف على مجمل اطوارها رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة والي بنزرت سالم بن يعقوب، في اصطدام رافعة شوكية بانبوب غاز محاذي لوحدات الإنتاج، نجم عنه تسرب كثيف للغاز المسيل والغازي من الانبوب المتضرر وعدد من الإصابات البشرية، مما استدعى التدخل العاجل والميداني من قبل الفرق المختصة عبر تفعيل المخطط الداخلي للمؤسسة ومنه دخول مصالح الحماية المدنية قبل النجاح المشترك في السيطرة على الحادث.

واثبتت العملية، الجاهزية العالية والخبرة الميدانية للفرق المتدخلة، في معالجة مثل هذه الحوادث، علاوة على اليقظة الدائمة، وذلك رغم خطورة الموقف وتعقيداته اللوجستية والبشرية .



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واعرب والي ببنزرت بالمناسبة، عن تقديره لحنكة الفرق المكلفة بالسلامة من الجانبين، وما اثبتوه من معرفة دقيقة بشأن مجمل التدخلات السريعة والناجعة الواجبة للحد من مخاطر مثل هذه الحوادث وتامين المحيط السكني والمؤسساتي وبالأخص العاملين في المجال، ودعا بالمناسبة بقية هياكل اللجنة ونظيراتها المحلية، للنسج على المنوال من اجل مزيد تعزيز جاهزية مختلف المصالح المتداخلة ومواصلة العمل على الرفع من مستوى اليقظة والوقاية بالجهة .

يشار الى ان العملية البيضاء واكبها أيضا كل من الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ومعتمد جرزونة الياس بن الشيخ والرئيس المدير العام للشركة خالد بتين والقيادات الامنية والحماية المدنية العليا والقاعدية، وبقية مصالح المؤسسة واعوانها وإطاراتها .