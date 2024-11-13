نادي العروبة الليبي يتعاقد مع اللاعب التونسي محمد حسان المولهي

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أعلن نادي العروبة الليبي التعاقد مع اللاعب التونسي محمد حسان المولهي قادما من الملعب القابسي.

يذكر أنّ محمد حسان المولهي صاحب الـ 31 عاما يشغل خطة مهاجم جناح أيسر وقد سبق له اللعب لفائدة أكثر من فريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية على غرار الأولمبي الباجي وشبيبة القيروان ونادي حمام الأنف وأمل جربة، كما كانت له تجربة احترافية خارج تونس مع نادي الوشم السعودي.

تجدر الاشارة الى أنّ نادي العروبة الليبي يشرف عليه المدرب التونسي عصام المرداسي.