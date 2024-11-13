Babnet

نادي العروبة الليبي يتعاقد مع اللاعب التونسي محمد حسان المولهي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67348f2cc5ff91.49609570_mnqopjelkhfig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 12:35 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن نادي العروبة الليبي التعاقد مع اللاعب التونسي محمد حسان المولهي قادما من الملعب القابسي.
يذكر أنّ محمد حسان المولهي صاحب الـ 31 عاما يشغل خطة مهاجم جناح أيسر وقد سبق له اللعب لفائدة أكثر من فريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية على غرار الأولمبي الباجي وشبيبة القيروان ونادي حمام الأنف وأمل جربة، كما كانت له تجربة احترافية خارج تونس مع نادي الوشم السعودي.
تجدر الاشارة الى أنّ نادي العروبة الليبي يشرف عليه المدرب التونسي عصام المرداسي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297386


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*