الائتلاف التربوي التونسي ينظم أيام 27 و28 و29 ديسمبر القادم المنتدى السنوي الثالث حول الدمج المدرسي

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أفاد رئيس الائتلاف التربوي التونسي، كمال الميساوي، أن الائتلاف ينظم أيام 27 و28 و29 ديسمبر 2024 المنتدى السنوي الثالث والذي سيتناول هذه السنة موضوع "الدمج المدرسي" تحت شعار "الدمج المدرسي بين التشريعات والممارسة التربوية".



ولفت كمال الميساوي في تصريح لـ(وات) اليوم الاربعاء الى أن المنتدى يعد مناسبة سنوية يطرح خلالها الائتلاف جملة من القضايا التربوية على طاولة النقاش بين كل الفاعلين التربويين مشددا على ان اختيار موضوع الدمج المدرسي جاء تماشيا مع التوجه الدولي لصياغة رؤية جديدة للتعليم الدامج فضلا عن السياسات العامة الوطنية لدعم ادماج التلاميذ من ذوي الاعاقة في العملية التربوية.





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وأضاف الميساوي أن المنتدى هذه السنة سيكون فرصة للحصول على آخر الاحصائيات والمعطيات البيانية حول عدد التلاميذ المدمجين وذلك من خلال عرض بعض الدراسات التي سيقدمها ثلة من الخبراء والاساتذة الجامعيين حول موضوع الدمج المدرسي الذي "تغيب" بخصوصه الاحصائيات حسب تقديره.



وأبرز أن المنتدى السنوي سيشهد دعوة 7 وزارات للمشاركة في أشغاله التي ستتضمن تقديم 8 ورشات عمل ستتطرق بالخصوص الى عرض بعض التجارب التربوية التي أنجزها الإطار التربوي (مدرسات ومدرسين ومتفقدين بيداغوجيّين وباحثين تربويين وأولياء وجمعيات) ذات علاقة بمحور الدمج المدرسي ومناقشتها الى جانب طرح اشكاليات الدمج والحلول والتجارب التربوية في المجال ونقل شهادات الأولياء.



