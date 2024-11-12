كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي المديرة العامّة المساعدة للتعاون الإقليمي باللجنة الصينية للتنمية والإصلاح

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التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيّاد، اليوم الثلاثاء، المديرة العامّة المساعدة للتعاون الإقليمي باللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح "سون شويزان" والوفد المرافق لها، بمناسبة الزيارة التي تؤدّيها إلى تونس من 11 إلى 15 نوفمبر الجاري.



وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، تطوّر علاقات التعاون التونسي الصيني، وتجسيد مُخرجات زيارة الدولة التي أدّاها رئيس الجمهورية إلى الصّين من 28 ماي إلى 1 جوان 2024 ، ونتائج اللقاءات الثنائية المثمرة التي أجراها رئيس الحكومة مع مسؤولين سامين بالصين، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى التعاون الصيني الافريقي من 2 إلى 6 سبتمبر 2024، ولا سيّما فيما يتعلّق بالتعاون الاقتصادي وفي مجال الاستثمارات المشتركة.





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تجدر الإشارة، إلى أن برنامج زيارة "سون شويزان" يشمل أيضا جلسة عمل موسّعة مع ممثّلي الوزارات التونسية المعنيّة بالتعاون مع الصين، من أجل تدارس آفاق التعاون والشراكة بين البلدين، والاطّلاع عن قرب على أولويات التنمية بالنسبة الى مختلف القطاعات الاقتصاديّة في تونس...

