ورشة عمل جهوية بجزيرة جربة حول المرصد التونسي للسياسات العمومية ودور المنصة الالكتورنية والبيانات في تحسين تنفيذ المشاريع العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ddc3eead9c60.66675261_gfnpjlqkmheoi.jpg width=100 align=left border=0>

احتضنت جزيرة جربة، اليوم الثلاثاء، اشغال ورشة عمل جهوية حول دور المنصة الالكترونية والبيانات والتحاليل في تحسين تنفيذ المشاريع العمومية ووضع السياسات، نظمها المرصد التونسي للسياسات العمومية، في اطار سلسلة من اللقاءات الجهوية المماثلة التي يواصل تنفيذها للتعريف بالمنصة وبالمرصد والبحث عن بناء شراكات استراتيجية وفاعلة مع كل المتدخلين من ادارات جهوية وسلط محلية ومكونات المجتمع المدني وباحثين وخبراء واكادميين ووسائل اعلام.

وقد انطلقت هذه الورشات بالقيروان ثم مدنين على ان تشمل في الايام المقبلة ولايات قفصة ونابل وجندوبة، الى جانب برمجة المرصد تنظيم مائدتين مستديرتين واحدة بولاية سوسة والاخرى في تونس العاصمة يختتم بها المرصد سنته العلمية او ما اطلق عليه "سنة المعرفة"، التي ستاخذ في المائدة المستديرة الاخيرة من التصرف في النفايات، محورا لها، لما يمثله من تحد وفرص حقيقية لخلق الثروة، وفق الخبير في التنمية المستدامة والعضو بفريق خبراء المرصد ايهاب بن سالم.

ومثل التعريف بالمرصد التونسي للسياسات العمومية واهدافه ومكوناته ومراحله المستقبلية، جانبا من اشغال هذه الورشة التي ضمت مشاركة عدد من الادارات الجهوية والبلديات والمجتمع المدني، حيث ابرز الخبير بن سالم ان هذا المرصد هو التعهد الرابع من خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة، التي تشرف عليها رئاسة الحكومة، واضاف ان فكرته الاساسية تتمثل في جمع واستغلال البيانات حول السياسات العمومية لبناء معرفة بطريقة علمية ومنهجية تسمح باعطاء صورة واضحة لصانع القرار تمكنه من صياغة وتنفيذ ومتابعة السياسات العمومية باكثر نجاعة.

واشار الى ان المرصد، الذي هو في طور التاسيس، يتكون من 4 مكونات اساسية هي منظومة لجمع وتحقيق البيانات ومنظومة لانتاج المعرفة انطلاقا من البيانات وباعتماد منهجية علمية ومنصة رقمية تمكن كل المستعملين من الولوج الى البيانات والى التحاليل العلمية ثم منظومة تواصل تسمح بنشر المعرفة بين مختلف الفاعلين عبر مجموعة من التظاهرات من ورشات وندوات وموائد مستديرة محورية.



...



ولفت الى ان المرصد في مرحلة نموذجية تنتهي في شهر ديسمبر، تناول فيها المشاريع العمومية التي انجزت خلال الفترة 2011 / 2023 في ولاية جندوبة وتناول محورا وطنيا هو التصرف في النفايات، ويسعى في المرحلة المقبلة الى تعميم نشاط المرصد على كافة الجهات وكافة محاور السياسات العمومية للوصول الى بناء منصة جامعة تحمل كل البيانات والتحاليل العلمية المنهجية وانتاج معرفي حقيقي يمكن البلاد من صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية بشكل اكثر دقة ونجاعة.

وجاء بعث المرصد، في اطار جهود تعزيز الشفافية والرفع من منسوب الثقة بين المواطن والادارة، عبر نشر البيانات وتعويد كل الفاعلين على التعامل مع البيانات بمنهجية علمية والتعامل مع الحقائق الواقعية بعيدا عن الانطباع بما يعزز التفاعل الايجابي والبناء.

اما المنصة، فهي رقمية تفاعلية تمكن المستعمل من الاطلاع على البيانات وتحميلها واعادة استعمالها ومن الولوج الى مكتبة المعرفة التي ستوضع بها كل المنتجات العلمية للمرصد او لاطراف اخرى وتكون متوافقة مع منهجية المرصد العلمية ومع اهدافه، كما تتضمن عدة لوحات قيادة تفاعلية.

وسيعمل المرصد على التركيز جهويا على مؤشرات التنمية الجهوية وعلى مكامن وامكانات التحسين والتطوير والبحث على تحسين الاداء.

وتطرق المشاركون في الورشة الذين ثمنوا دور المرصد كمبادرة هامة لتحسين فعالية العمل الاداري وتنفيذ افضل للسياسات العمومية الى واقع تنفيذ المشاريع العمومية في ولاية مدنين وصعوبات التنفيذ والالتزام بالاجال، وقدموا عدة مقترحات لتحسين التخطيط للمشاريع العمومية وبلورة سياسة عمومية جامعة لكل جهة تاخذ بالاعتبار الحاجيات الحقيقية للمواطن.