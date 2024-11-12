بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 9): الترجي الرياضي يستضيف النادي الافريقي في قاعة الزواوي

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يستضيف الترجي الرياضي جاره النادي الافريقي بمناسبة الجولة التاسعة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بقاعة الزواوي يوم السبت 16 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الخامسة مساء (س17) .

واوضح مصدر مسؤول صلب الرابطة الوطنية لكرة اليد (وات) اليوم الثلاثاء ان لقاء الدربي بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي سيقام بقاعة الزواوي بالعاصمة بصفة مبدئية والمساعي متواصلة من قبل الترجي الرياضي على تحويل مكان المباراة الى القاعة متعددة الاختصاصات برادس في انتظار موافقة السلط الجهوية.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يوم السبت 16 نوفمبر الجاري:





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قاعة الزواوي (س17)

الترجي الرياضي - النادي الافريقي

قاعة سوسة الاولمبية (س16)

النجم الساحلي - بعث بني خيار

قاعة المكنين (س16)

سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية

قاعة مساكن (س15)

هلال مساكن - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم

قاعة ساقية الزيت (س16)

نادي ساقية الزيت - جمعية الحمامات

قاعة جمال (س16)

نادي كرة اليد بجمال - نسر طبلبة



