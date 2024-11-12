Babnet

المرصد التونسي للمياه يعلن عن تلقيه 203 تبليغا خلال شهر أكتوبر 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/azmatmiahx3.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 18:24 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تلقى الموقع الإلكتروني للمرصد التونسي للمياه (www.watchwater.tn)، خلال شهر أكتوبر 2024، 203 تبليغا من المواطنين بخصوص إشكال يتعلق بالحق في الماء، وهو ما ورد في "خريطة العطش"، التي نشرها المرصد في شهر نوفمبر.  

وتأتي ولاية صفاقس في المركز الأول بـ 35 تبليغا ، تليها مدنين بـ23 تبليغا وقفصة بـ17 تبليغا وسوسة بــ16 تبليغا ونابل بـ16 تبليغا ووبن عروس بــ15 تبليغا

...

وتتعلق التبليغات أساسا حول انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب (148 تبليغا ) وتسرب المياه (33 تبليغا ).

كما أفاد المرصد أنه تم تسجيل 14 تحركا احتجاجيا في بعض المناطق

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة ملء السدود بلغت عند مستوى 20.8 بالمائة حتى 12 نوفمبر 2024.
وللتذكير، فإن المرصد التونسي للمياه ، كان قد دعا يوم 27 أوت 2024، إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية، بسبب انخفاض نسبة امتلاء السدود إلى 23,2 بالمائة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297352


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 18:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*