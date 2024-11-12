المرصد التونسي للمياه يعلن عن تلقيه 203 تبليغا خلال شهر أكتوبر 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/azmatmiahx3.jpg width=100 align=left border=0>

تلقى الموقع الإلكتروني للمرصد التونسي للمياه (www.watchwater.tn)، خلال شهر أكتوبر 2024، 203 تبليغا من المواطنين بخصوص إشكال يتعلق بالحق في الماء، وهو ما ورد في "خريطة العطش"، التي نشرها المرصد في شهر نوفمبر.



وتأتي ولاية صفاقس في المركز الأول بـ 35 تبليغا ، تليها مدنين بـ23 تبليغا وقفصة بـ17 تبليغا وسوسة بــ16 تبليغا ونابل بـ16 تبليغا ووبن عروس بــ15 تبليغا





...



وتتعلق التبليغات أساسا حول انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب (148 تبليغا ) وتسرب المياه (33 تبليغا ).



كما أفاد المرصد أنه تم تسجيل 14 تحركا احتجاجيا في بعض المناطق



وتجدر الإشارة إلى أن نسبة ملء السدود بلغت عند مستوى 20.8 بالمائة حتى 12 نوفمبر 2024.

وللتذكير، فإن المرصد التونسي للمياه ، كان قد دعا يوم 27 أوت 2024، إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية، بسبب انخفاض نسبة امتلاء السدود إلى 23,2 بالمائة

