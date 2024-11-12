المنستير: المجلس المحلي بالوردانين يدعو إلى التسريع في استكمال القسط الأخير من صيانة المدرسة الإعدادية 2 مارس

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طالب المجلس المحلي بالوردانين بولاية المنستير بالتسريع في استكمال القسط الأخير المتعلق بصيانة وتعهد المدرسة الإعدادية 2 مارس 1934 بالوردانين، وفق ما أفاد به، الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رئيس المجلس المحلي بالوردانين، صلاح منصور.



وأوضح صلاح منصور أنّ سقف أحد أروقة هذه المدرسة يقبع في حالة مزرية منذ فترة ليست بالقصيرة وهو غير قابل للاستغلال، مشيرا إلى أنه قد تمت برمجة تدخل يهدف إلى ترميمه. كما اقترح المجلس المحلي بالوردانين، حسب منصور، إدراج تهيئة ثلاثة ملاعب بمساحة إجمالية تعادل 8 آلاف متر موجودة جميعها بالمدرسة الإعدادية 2 مارس بالوردانين، ضمن البرنامج الجهوي، مبينا أنّ وزارة الشباب والرياضة أصدرت مؤخرا منشورا يتعلق بتبني بعض المؤسسات التربوية التي تضم ملاعب رياضية تستوجب التدخل والتهيئة.





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وفي ذات السياق، طالب المجلس المحلي بالوردانين بالتسريع بتعيين قيم عام وقيمين بالمدرسة الإعدادية 2 مارس 1934 التي تشكو من نقص فادح على مستوى الموارد البشرية، تجلى بشكل خاص في شغور خطة القيم العام مع انحسار عدد القييمين بها إلى ثلاثة أفراد لا غير، في حين أن هذه المؤسسة التربوية تمتد على أكثر من 3 هك وتعد نحو 700 تلميذ وتلميذة، حسب رئيس المجلس المحلي بالوردانين.



تجدر الإشارة إلى أن والي المنستير عيسى موسى، كان قد اطلع ميدانيا في وقت سابق، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، على وضعية هذه المؤسسة التربوية.